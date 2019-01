Wanneer komt mijn nieuw orgaan uit de printer?

Voor mensen met een chronische ziekte is een orgaantransplantatie soms de laatste mogelijke behandeling. De vraag naar orgaandonors wordt ieder jaar groter, waardoor er soms lange wachtlijsten zijn. Maar, we kunnen misschien ook op een andere manier tegemoet komen aan dat tekort. Professor Liesbet Geris (KU Leuven) maakte er haar missie van. Wat als we organen zouden kunnen printen? En, niet zomaar een 3D geprint hart of lever, maar een echt levend orgaan. Daarom kruipt ze elke dag in haar labo met een printer, een computerprogramma en inkt van levende cellen.