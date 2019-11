Waarom we allemaal vogels zouden moeten kijken: herbekijk het Knack-debat op de Boekenbeurs

Wat is er zo leuk aan vogels kijken, en waarom zouden we het allemaal moeten doen? Dirk Draulans had het er op de Knack-dag op de Boekenbeurs over met Agnes Wené (auteur van Fluitend door het leven), Jan Rodts (auteur van De slimste vogelgids) en vogelkijker Tim Begijn (alias comedian Begijn Le Bleu). (Her)bekijk het volledige gesprek hier.

Jan Rodts (L) en Tim Begijn © /