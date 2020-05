In een groene regio wordt minder medicatie tegen cardiovasculaire aandoeningen verkocht. Hoe komt dat?

Bio-ingenieur Raf Aerts (Sciensano) en zijn collega's proberen iets te onderbouwen wat dikwijls in algemene termen wordt gesteld: dat groen in onze leefomgeving goed is voor onze gezondheid. In International Jo...

Bio-ingenieur Raf Aerts (Sciensano) en zijn collega's proberen iets te onderbouwen wat dikwijls in algemene termen wordt gesteld: dat groen in onze leefomgeving goed is voor onze gezondheid. In International Journal of Hygiene and Environmental Health maakt de ploeg de balans op. Een groene omgeving kan nadelen hebben, zoals een hoger risico op pollenallergieën. Bomen zoals de berk kunnen via hun stuifmeel mensen wat ziek maken. Tegelijk stimuleert een groene omgeving de fysieke activiteit en reduceert ze stress - ook bij hooikoortspatiënten. In Science of the Total Environment tonen Aerts en de zijnen een verband aan tussen groen in de buurt en een lagere verkoop van medicatie voor hart- en vaatziekten. Hoe minder groen er in een regio is, hoe groter de negatieve link met de medicatieverkoop. De lagere luchtvervuiling in een groene omgeving kan dat mee verklaren. Mogelijk wonen in zo'n omgeving ook minder mensen die het socio-economisch moeilijker hebben. Die laatste factor weegt in de analyse van cardio- vasculaire ziekten zwaar door.