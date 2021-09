Hoe meer vogels zingen, hoe meer hun hersenen veranderen.

Vogels zingen meer in de lente dan in de rest van het jaar. Voor de broedperiode moeten ze een partner aantrekken en een territorium verdedigen. Neurobiologe Annemie Van Der Linden (UAntwerpen) en haar collega's stelden vast dat de structuur van de hersenen van zingende vogels verandert in de loop van een jaar. In het vakblad eLife melden ze dat hoe meer de dieren zingen, hoe meer hun hersenen veranderen.

Dat gebeurt bovendien niet uitsluitend in hersenzones die gelinkt zijn aan het zingen, maar ook in zones die instaan voor zicht en gehoor. De veranderingen gebeuren vrij snel in de aanloop naar de lente.

Interessant was de vaststelling dat vrouwelijke vogels meer zingen dan veel biologen aannemen. Ook hun hersenen veranderen, maar anders dan die van mannetjes. Bij spreeuwenmannetjes heeft de hersenhelft die instaat voor de zang een dichtere bedrading dan de andere, maar bij vrouwtjes zijn er sterkere verbindingen tussen beide hersenhelften. Een vergelijkbaar verschil komt ook bij mensen voor.

Bioloog Erik Matthysen (UAntwerpen) schrijft met een aantal collega's in Proceedings of the National Academy of Sciences dat het karakter van vogels mee bepaald wordt door plaats en tijd. Sommige koolmezen zijn durvers, andere zijn voorzichtig. Het onderscheid is erfelijk, maar de balans van beide types in een populatie verandert door lokale omstandigheden. In jaren of op plaatsen met minder voedsel zijn de durvers in het voordeel, want zij zullen makkelijker nieuwe voedselbronnen vinden. Als er genoeg te eten is, volstaat het om routineus te zijn - dat is energievriendelijker.

Het karakter van vogels wordt mee bepaald door lokale omstandigheden.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Vogels zingen meer in de lente dan in de rest van het jaar. Voor de broedperiode moeten ze een partner aantrekken en een territorium verdedigen. Neurobiologe Annemie Van Der Linden (UAntwerpen) en haar collega's stelden vast dat de structuur van de hersenen van zingende vogels verandert in de loop van een jaar. In het vakblad eLife melden ze dat hoe meer de dieren zingen, hoe meer hun hersenen veranderen. Dat gebeurt bovendien niet uitsluitend in hersenzones die gelinkt zijn aan het zingen, maar ook in zones die instaan voor zicht en gehoor. De veranderingen gebeuren vrij snel in de aanloop naar de lente. Interessant was de vaststelling dat vrouwelijke vogels meer zingen dan veel biologen aannemen. Ook hun hersenen veranderen, maar anders dan die van mannetjes. Bij spreeuwenmannetjes heeft de hersenhelft die instaat voor de zang een dichtere bedrading dan de andere, maar bij vrouwtjes zijn er sterkere verbindingen tussen beide hersenhelften. Een vergelijkbaar verschil komt ook bij mensen voor. Bioloog Erik Matthysen (UAntwerpen) schrijft met een aantal collega's in Proceedings of the National Academy of Sciences dat het karakter van vogels mee bepaald wordt door plaats en tijd. Sommige koolmezen zijn durvers, andere zijn voorzichtig. Het onderscheid is erfelijk, maar de balans van beide types in een populatie verandert door lokale omstandigheden. In jaren of op plaatsen met minder voedsel zijn de durvers in het voordeel, want zij zullen makkelijker nieuwe voedselbronnen vinden. Als er genoeg te eten is, volstaat het om routineus te zijn - dat is energievriendelijker.