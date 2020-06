Wetenschappers komen tot nieuw inzicht dat de basis kan vormen voor ene behandeling van multiple sclerose.

Zenuwcellen in onze hersenen worden beschermd door een huls van de vetstof myeline. Die bevordert ook de geleidbaarheid van zenuwprikkels. Het afbreken van myeline kan leiden tot verlammingsverschijnselen. Dat gebeurt bij mult...

Zenuwcellen in onze hersenen worden beschermd door een huls van de vetstof myeline. Die bevordert ook de geleidbaarheid van zenuwprikkels. Het afbreken van myeline kan leiden tot verlammingsverschijnselen. Dat gebeurt bij multiple sclerose (MS), een ongeneeslijke auto-immuunziekte waarbij de afweer zich ten onrechte tegen cellen uit het eigen lichaam keert. Onderzoek van immunoloog Jerome Hendricks (UHasselt) en zijn collega's, gepubliceerd in The Journal of Experimental Medicine, legt een mechanisme bloot waarmee myelinevetten de afweer van MS-patiënten verstoren. Als immuuncellen in hun hersenen, met name de macrofagen, massaal myelinevetten opnemen, gaan ze zich anders gedragen en raakt hun werking verstoord. Als muizen stoffen krijgen toegediend waardoor de macrofagen de extra vetten weer kwijtspelen, kan er herstel optreden. Hopelijk kan dat inzicht de basis vormen voor een behandeling. Andere onderzoekers tonen in Scientific Reports aan dat vermindering van stress het profiel van bepaalde vetten in een lichaam kan wijzigen. Dat inzicht is niet zonder belang voor de strijd tegen ziekelijke zwaarlijvigheid.