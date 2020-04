Het Rode Kruis en Sciensano starten een grootschalig bevolkingsonderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV-2. Het Rode Kruis zal daarvoor een grote hoeveelheid bloedstalen van donoren ter beschikking te stellen.

De kans is groot dat een groot aantal Vlamingen al besmet is geweest met SARS-CoV-2 zonder het te weten. Om inzicht te krijgen in de weerstand die in de Vlaamse bevolking momenteel ontwikkeld wordt tegen het coronavirus en om het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen in kaart te brengen, start Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis een bevolkingsonderzoek.

Deze informatie kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen met daaraan gekoppeld een eventuele versoepeling van de maatregelen. De kennis kan ook gebruikt worden om ons voor te bereiden tegen een tweede coronagolf.

Representatief

De donoren van Rode Kruis-Vlaanderen vormen een ideale testpopulatie die representatief is voor de algemene bevolking: ze zijn afkomstig uit heel Vlaanderen en ze zorgen voor een continue voorziening van stalen waardoor dit onderzoek over een langere periode kan lopen.

Bovendien zijn donoren gezond en voelen ze zicht fit. Hierdoor worden ook gevallen zonder symptomen betrokken en sluiten we uit dat onderliggende medische aandoeningen een effect hebben op de testresultaten in deze studie. Doordat de stalen van zo'n grote en diverse groep - met een goede spreiding van leeftijd en geslacht - getest worden, kunnen de resultaten zonder problemen geëxtrapoleerd worden naar de hele bevolking.

Groepsimmuniteit

'We vinden het als organisatie onze taak om onze medewerking te verlenen aan dit onderzoek', zegt . Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis-Vlaanderen. 'Door onze bijdrage kunnen we er mee voor zorgen dat we meer te weten komen over het virus en krijgen we zicht op de mate waarin de algemene bevolking weerstand tegen het virus ontwikkelt'.

Vanaf donderdag bezorgt het Rode Kruis tweewekelijks zo'n 3.000 bloedstalen aan Sciensano, die deze dan verder onderzoekt en test op de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus.

Hieruit zullen twee zeer belangrijke conclusies kunnen getrokken worden. Enerzijds de effectieve besmettingsgraad in Vlaanderen, anderzijds de ontwikkeling en sterkte van de weerstand. Hoe groter de groepsimmuniteit, hoe minder sterk het virus staat bij een volgende golf.

Alle stalen blijven anoniem, met uitzondering van geslacht, geboortejaar, de provincie waar je woont en de afnamedatum. Donoren kunnen hun toestemming geven via de medische vragenlijst die ingevuld moet worden vlak voor elke donatie.

Testen op coronastalen

Daarnaast voert het Rode Kruis ook coronatesten van neusslijmvliezen uit om de ziekenhuislabo's te ondersteunen en om de testcapaciteit in Vlaanderen te verhogen.

De kans is groot dat een groot aantal Vlamingen al besmet is geweest met SARS-CoV-2 zonder het te weten. Om inzicht te krijgen in de weerstand die in de Vlaamse bevolking momenteel ontwikkeld wordt tegen het coronavirus en om het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen in kaart te brengen, start Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis een bevolkingsonderzoek. Deze informatie kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen met daaraan gekoppeld een eventuele versoepeling van de maatregelen. De kennis kan ook gebruikt worden om ons voor te bereiden tegen een tweede coronagolf. RepresentatiefDe donoren van Rode Kruis-Vlaanderen vormen een ideale testpopulatie die representatief is voor de algemene bevolking: ze zijn afkomstig uit heel Vlaanderen en ze zorgen voor een continue voorziening van stalen waardoor dit onderzoek over een langere periode kan lopen. Bovendien zijn donoren gezond en voelen ze zicht fit. Hierdoor worden ook gevallen zonder symptomen betrokken en sluiten we uit dat onderliggende medische aandoeningen een effect hebben op de testresultaten in deze studie. Doordat de stalen van zo'n grote en diverse groep - met een goede spreiding van leeftijd en geslacht - getest worden, kunnen de resultaten zonder problemen geëxtrapoleerd worden naar de hele bevolking.Groepsimmuniteit'We vinden het als organisatie onze taak om onze medewerking te verlenen aan dit onderzoek', zegt . Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis-Vlaanderen. 'Door onze bijdrage kunnen we er mee voor zorgen dat we meer te weten komen over het virus en krijgen we zicht op de mate waarin de algemene bevolking weerstand tegen het virus ontwikkelt'. Vanaf donderdag bezorgt het Rode Kruis tweewekelijks zo'n 3.000 bloedstalen aan Sciensano, die deze dan verder onderzoekt en test op de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus. Hieruit zullen twee zeer belangrijke conclusies kunnen getrokken worden. Enerzijds de effectieve besmettingsgraad in Vlaanderen, anderzijds de ontwikkeling en sterkte van de weerstand. Hoe groter de groepsimmuniteit, hoe minder sterk het virus staat bij een volgende golf.Alle stalen blijven anoniem, met uitzondering van geslacht, geboortejaar, de provincie waar je woont en de afnamedatum. Donoren kunnen hun toestemming geven via de medische vragenlijst die ingevuld moet worden vlak voor elke donatie. Testen op coronastalenDaarnaast voert het Rode Kruis ook coronatesten van neusslijmvliezen uit om de ziekenhuislabo's te ondersteunen en om de testcapaciteit in Vlaanderen te verhogen.