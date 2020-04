Videoreeks 'Wat na corona?': Sarah Dury over solidariteit in tijden van corona

Voor het project Toekomst Talks van de Uitstraling Permanente Vorming (UPV), een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vorminstelling, reflecteren vooraanstaande wetenschappers en denkers over de vraag hoe wij, de samenleving, de politiek, enzovoort met de ervaring van deze coronacrisis verder moeten. Elke donderdag een nieuwe video, die ook te bekijken is via Knack.be. Vandaag: prof. dr. Sarah Dury (VUB).