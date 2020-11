De James Dyson Award wordt jaarlijks uitgereikt aan nieuw talent op het gebied van ontwerpen en techniek. Voor het eerst werd ook een duurzaamheidsprijs uitgereikt. De winnaars ontvangen een geldprijs van 30.000 Britse pond (33.500 euro).

The Blue Box is uitgevonden door de 23-jarige Spaanse Judit Giró Benet. Het is een thuisapparaat voor borstkanker dat een urinestaal gebruikt om vroege tekenen van borstkanker te detecteren.

Op die manier kunnen vrouwen thuis op een niet-invasieve, pijnvrije en goedkope manier zelf testen op tekenen van borstkanker. Via een app worden de resultaten bij een positieve test meteen doorgestuurd naar een medische professional. De komende jaren zijn cruciaal voor de uitvindster, want het prototype zit in de laatste fase en is klaar voor menselijke studies en klinische proeven.

Voor het eerst werd ook een duurzaamheidswinnaar verkozen. Winnaar is AuREUS, een nieuw materiaal, gemaakt van afvalgewas, dat UV-licht omzet in hernieuwbare energie. AuREUS heeft het potentieel om meer zonne-energie om te zetten in hernieuwbare energie dan zonnepanelen en kan zelfs volledig functioneren als het niet in direct zonlicht staat.

De twee internationale winnaars van de James Dyson Award, genoemd naar de Britse uitvinder van de zakloze stofzuiger, ontvangen elk 30.000 Britse pond (33.500 euro).

Eerder werden ook de nationale winnaars al bekendgemaakt. In België ging die prijs naar de Eye-Robot, een robotapparaat dat ervoor zorgt dat chirurgen baanbrekende nieuwe oogprocedures uit kunnen voeren voor momenteel onbehandelbare aandoeningen zoals blindheid.

