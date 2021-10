Een team van tachtig studenten bouwt aan de UGent een elektrische racewagen die vanaf volgend jaar zal meedoen aan Formula Student-wedstrijden. Daarin concurreren universiteiten wereldwijd met zelfgebouwde auto's. Voor aspirerende ingenieurs en economen een gedroomde leerschool. Maar UGent Racing - zo heet het team - heeft ook een ambitieus doel: binnen de vijf jaar opklimmen tot de Europese top drie.

De UGent heeft officieel haar schouders gezet onder de studentenverenigingen die in juli 2021 zijn beginnen bouwen. Het eerste prototype is maandag aan de pers voorgesteld, maar kan nog niet autonoom rijden. Een bestuurder haalt met de wagen snelheden van zowat 30 km per uur, al zou dat theoretisch een pak hoger kunnen liggen. Uit het eerste model willen de student vooral lessen trekken.

'We leren hier enorm veel mee', zegt kapitein Yarne De Munck. Die ziet het als een broodnodige aanvulling op het universitair lessenpakket. 'Dat bestaat vooral uit theorie, op enkele oefensessies na. Maar nu kunnen we aan een tastbaar project werken. We zetten de theorie om in de praktijk en zien onmiddellijk resultaat.' Vooral de toekomst van zelfrijdende voertuigen prikkelt de studenten en de blauwdruk om hun racewagen autonoom te laten meerijden ligt klaar.

'We geloven dat zelfrijdende auto's deel uitmaken van de toekomst', legt De Munck uit. 'We zien ze vandaag al in het straatbeeld opduiken, al rijden ze nog niet volledig autonoom. We geloven ook dat we veel minder ongevallen zullen zien als alle auto's zelfrijdend zijn. Omdat ze sneller zullen functioneren dan mensen. Daarom vinden we het interessant om die technologie te gaan onderzoeken.'

De jongeren zeggen niet uit te zijn op eventuele trofeeën of geldprijzen. 'We doen dit vooral voor de faam en de passie van de studenten', zegt De Munck. Al ontbreekt het de jongeren niet aan grinta. 'De ambitie is om wereldtop te worden.' Maar eerst moet het Gentse team het opnemen tegen Europese ploegen van onder meer Nederlandse instellingen uit Eindhoven en Delft. Ook de universiteit van het Zwitserse Zürich behoort tot de wereldtop.

Komend academiejaar zullen een tiental masterproeven plaatsvinden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur waarbij studenten fulltime aan de wagen zullen werken. De studenten komen uit ingenieursrichtingen CenEka (burgerlijk ingenieurs computerwetenschappen en elektrotechniek) en PKarus (burgerlijk ingenieur werktuigkunde-elektrotechniek).

Ze zijn opgedeeld in subteams die zich toespitsen op traditionele disciplines zoals chassis, ophanging, aandrijving en sturing. Maar ook innovatieve aspecten zoals voltage en autonomie. De financiering gebeurt door het departement Business, waarin studenten economie zich engageren.

Het prototype is voor een slordige 30.000 euro in mekaar gestoken. Een lichtblauw wagentje met formule 1-allures. De nodige fondsen hebben de studentenverenigingen gesprokkeld met enkele activiteiten. Maar de eerste proefritten hebben sponsors als Jaguar en Proximus overtuigd om partnerschappen af te sluiten. Dat is nodig, want de opvolger van de bestaande racewagen zal een stuk geavanceerder zijn en het team mikt op een budget van zowat 150.000 euro om stappen te zetten naar Europese top.

