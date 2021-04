De Tyrannosaurus Rex was een geduchte jager, maar volgens een Nederlands onderzoek liep de dinosaurus langzamer dan de mens.

Op basis van anatomische analyses hebben Nederlandse wetenschappers berekend dat de normale loopsnelheid van de dinosaurus ongeveer 1,28 meter per seconde was. Dat is het equivalent van 4,6 kilometer per uur.

Ter vergelijking: de gemiddelde loopsnelheid van de mens ligt tussen de 1,34 en 1,42 meter per seconde. Dat is 4,8 tot 5,1 kilometer per uur.

De normale loopsnelheid van een dier kan gewoonlijk bepaald worden door te kijken naar de betrokken lichaamsdelen, het natuurlijke ritme gezien de algemene structuur van een dier en de behoefte om energie te sparen. Dat schrijft het team van Pasha van Bijlert van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

De Tyrannosaurus Rex, die tot dertien meter lang kon zijn en gemiddeld negen ton woog, maakte vooral gebruik van zijn twee poten en staart bij het lopen. De staart ging bij elke stap een keer naar omhoog en omlaag. Zo werd de voortbeweging ondersteund.

De Nederlandse wetenschappers gebruikten een driedimensionale reconstructie en een biomechanisch model van wervels en gewrichten voor hun onderzoek.

De vastgestelde loopsnelheid van 1,28 meter per seconde ligt lager dan eerdere vaststellingen, schrijven de onderzoekers. Ze merken daarbij wel op dat het niet de snelste loopsnelheid is, wel de snelheid die de dinosaurus gewoonlijk verkoos.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat de Tyrannosaurus Rex geen 30 kilometer per uur haalde bij het rennen. Dat is minder snel dan de voormalige sprinter Usain Bolt, die een gemiddelde snelheid van net onder de 38 kilometer kon lopen tijdens een 100 meter sprint.

