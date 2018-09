Twee Japanse robotjeeps op asteroïde geland in zoektocht naar ontstaan zonnestelsel

De sonde Hayabusa-2 kwam na een reis van 3,5 jaar in juni aan bij de steenklomp Ryugu die een diameter van 900 meter heeft. De nuttige lading bestond onder meer uit twee cilindrische jeeps met een diameter van nauwelijks 18 cm. Zij zullen op het hemellichaampje rondhoppen en daarbij foto's maken van het oppervlak en de temperaturen meten, zegt het Jaxa.

De tweede Hayabusa voerde drie 'jeeps' en de tien kilo wegende lander MASCOT van het Duitse en Franse ruimtevaartbureau, DLR en CNES, mee. De Hayabusa-2 is in december 2014 gelanceerd. De sonde moet tegen eind 2020 stalen van de asteroïde naar onze planeet brengen. Wetenschappers hopen door het onderzoek van Ryugu meer te leren over het ontstaan en de evolutie van ons zonnestelsel.