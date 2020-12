'Logisch dat er meer positieve gevallen zijn, er wordt veel meer getest! En als ik mij in het buitenland aan de coronamaatregelen hou, mag ik toch op reis!' Wie hoorde deze dooddoeners nog nooit? Viroloog Steven Van Gucht ontkracht enkele redeneringen die misschien aannemelijk lijken, maar toch volledig verkeerd zijn.

Natuurlijk zijn er meer positieve gevallen, er wordt ook veel meer getest!

'Het feit dat we meer testen, is maar een klein deeltje van de verklaring. We krijgen wekelijks rapporten van de huisartsen die zeggen hoeveel patiënten zij hebben gezien en met welke symptomen. Ook daar zien we een stabilisatie. Die cijfers van de huisartsen lopen gelijk met de testresultaten van de labo's. Daarenboven stabiliseert ook het aantal ziekenhuisopnames en die staan volledig los van de teststrategie. Die stabilisatie gebeurt ook op een veel te hoog niveau. Er zijn nog altijd bijna 200 ziekenhuisopnames per dag. Als we ons in de eindejaarsperiode niet aan de maatregelen houden, zullen de ziekenhuizen snel weer aan hun maximale capaciteit zitten.'

Als ik een mondmasker draag, hoef ik geen afstand te houden.

'Een redenering die volledig fout is! Afstand houden is de eerste en belangrijkste regel, je mondmasker vormt een extra barrière. Geen enkele maatregel is op zich 100 procent werkzaam. Een mondmasker houdt veel druppels tegen, maar niet allemaal. Zelfs met een mondmasker kan je dus besmet geraken. Al is de kans aanzienlijk kleiner, ze is toch reëel. Afstand houden werkt echt het best. In die situaties waar dat niet mogelijk is, biedt het mondmasker extra bescherming.'

Eén dag eens met meer mensen samenkomen zoals met kerst, dat kan toch geen kwaad.

'Het belangrijkste wat we moeten doen om het virus te verslaan, is consequent zijn. Als je je bij wijze van spreken de hele kerstvakantie opsluit, maar op kerstavond toch met 10 mensen gaat vieren, dan doe je al je inspanningen teniet. Respecteer de maatregelen dus altijd en overal. Het virus teert op ons gedrag. Tijdens zo'n feesten kan het virus zich gemakkelijk verspreiden. Dat is slecht voor de mensen die we graag zien en we zullen het twee weken later gegarandeerd merken in de cijfers. We moeten dit nu één keer doen. De volgende kerstperiode zullen veel mensen ge-vaccineerd zijn en zal er weer meer mogelijk zijn.'

Tijdens de kerstvakantie gaan we op reis, we zullen ons in het buitenland aan de coronamaatregelen houden.

'We raden dat toch heel sterk af. Geïsoleerd in je buitenverblijf in Frankrijk loop je inderdaad minder risico, maar het probleem is dat het oncontroleerbaar is. Als de overheid dat onderscheid maakt, geef je alles uit handen en verhoog je de risico's. Laat ons dat dus alstublieft niet doen. De situatie is vandaag ook anders dan in november. Door onze goede inspanningen is België van een van de slechtste leerlingen van de Europese klas naar een van de betere geëvolueerd, al blijft het aantal gevallen te hoog. In heel wat andere landen ligt het aantal besmettingen nu een stuk hoger dan bij ons, wat toch ook een verhoogd risico betekent voor reizigers.'

Een vaccin dat zo snel ontwikkeld is, kan nooit een goed vaccin zijn.

'Er zijn bij de ontwikkeling van de vaccins echt geen bochten afgesneden. De studies hebben alle verplichte fases doorlopen en alle vaccins zijn getest op 40.000 tot 60.000 mensen, dat zijn vrij grote studies naar vaccinnormen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap doet nu een volledige evaluatie van elk dossier. Dat is de reden waarom we in Europa iets langer moeten wachten dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Een bijkomende reden dat het zo snel gaat, is omdat al mijn collega's nu bijna voor de volle 100 procent met het coronavirus bezig zijn. Vaccinfirma's hebben quasi alle andere zaken laten vallen om hier prioriteit aan te geven. Ook de technologie is zwaar geëvolueerd. Net zoals onze ouderwetse vaste telefoon een smartphone geworden is, evolueerde ook vaccinontwikkeling heel sterk.'

