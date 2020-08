De huid van vogels is, net zoals bij mensen, donkerder naarmate ze dichter bij de evenaar leven.

Biologe Evelien Deboelpaep (VUB) en haar collega's melden in het vakblad Freshwater Biology dat trekvogels op hun tocht naar de broedgebieden in de lente tot zeven keer meer reserves opslaan dan wanneer ze in de herfst weer naar hun wintergebieden vliegen. De studie focuste op waterrijke gebieden die een belangrijke tussenstop voor trekvogels in West-Griekenland zijn. Daar blijken veel meer prooien beschikbaar in de lente dan in de herfst. Bovendien is de energetische kwaliteit van de prooien dan ook hoger. De omstandigheden zijn er geschikt om genoeg energiereserves aan te leggen om bij aankomst op de broedgebieden meteen met de voortplanting te kunnen beginnen. Bioloog Michaël Nicolaï (UGent) en zijn collega's rapporteren in Nature Communications dat de huid van vogels, net als bij mensen, donkerder is naarmate ze dichter bij de evenaar leven. Zelfs onder hun veren kunnen vogels een donkere huid hebben. Een getaande huid beschermt ook vogels beter tegen het schadelijke uv-licht van de zon. Om tot hun conclusie te komen onderzochten de wetenschappers meer dan tweeduizend vogelsoorten uit museumcollecties. Vijf procent van de onderzochte vogelgeslachten had een donkere huid. Die is meer dan honderd keer afzonderlijk voor een vogelgroep ontstaan, wat bewijst dat ze erg nuttig moet zijn.