De eerste complexe levensvormen hadden al een vorm van onderlinge samenwerking. Maar dat ook virussen sociaal gedrag vertonen, slaat wetenschappers met verstomming.

Het leven op aarde begon zo'n 3,5 miljard jaar geleden met de eerste microben, maar de opstap naar echte diversiteit kwam er pas zo'n half miljard jaar geleden toen de eerste meercellige dieren opdoken. Momenteel lijkt het geslacht Ernietta de postume eer te hebben als allereerste meercellig wezen vrij goed bestudeerd te kunnen worden. Wetenschappers ontdekten in het zuiden van het Afrikaanse Namibië goed bewaarde fossielen van deze zeebeestjes, waaruit ze veel konden leren. De eerste resultaten van het onderzoek verschenen in The Journal of Paleontology.

...