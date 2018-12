SF-revelatie Liu Cixin: 'We moeten vooral géén contact zoeken met buitenaardse wezens'

Op het eerste gezicht zou je hem voor een van zijn fans op de sciencefictionbeurs kunnen houden: wanneer we voor hem gaan zitten, draagt Liu Cixin een veel te groot zwart T-shirt met een opdruk van een astronaut en de nerdy slogan ' I need space'. In China kent bijna elk kind het verhaal achter zijn wereldwijde succes, The Three-Body Problem uit 2007: een computertechnicus van een kleine waterkrachtcentrale in een afgelegen stadje begint uit verveling romans te schrijven over enorme zonnespiegels en superstringcomputers.

...