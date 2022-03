De Russische kosmonauten Oleg Artemjev, Denis Matvejev en Sergej Korsakov zijn vrijdagavond aangekomen in het Internationaal Ruimtestation ISS. Opvallend was hun verschijning in gele uniformen met blauwe details.

De drie waren vrijdag in hun traditionele wit-blauwe ruimtepakken om 16.55 uur Belgische tijd vertrokken van op de door Rusland gehuurde lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan met een Sojoez-draagraket. De kosmonauten konden niet meteen aan boord gaan van het ISS, aangezien er nog wat werkzaamheden nodig waren voordat het luik geopend kon worden. Dat gaf hen de tijd om in een geel-blauw pak te kruipen, wat de wereld deed speculeren dat ze daarmee hun steun voor Oekraïne wilden uiten. Rusland veegt dat idee van tafel.

Ook volgens kosmonaut Artemjev schuilt er geen verborgen boodschap achter de outfits. De kleuren vertegenwoordigen gewoonweg de oude universiteit van de drie kosmonauten, de Technische Staatsuniversiteit van Moskou. Dmitry Rogozin, de baas van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, tweette ter ondersteuning een foto van het wapenschild van de universiteit.

Иногда желтый цвет означает просто желтый цвет. Если бандеровские выродки думают, что мы из-за них поменяем наши цветовые вкусы, перекрасим стартовый комплекс Восточного в серо-буро-малиновый, герб МГТУ Баумана в оранжевый (нет, оранжевый тоже не подходит),.. pic.twitter.com/7qFDtu11Dl — РОГОЗИН (@Rogozin) March 19, 2022

In een eerdere verklaring zei Artemjev nog iets anders, namelijk dat de uniformen gekozen werden omdat er heel veel gele stof op voorraad was. 'We moesten ze opgebruiken.'

De drie Russische kosmonauten voor hun vertrek. © reuters

Het ontvangstcomité in het ISS bestond uit de Russen Anton Sjkaplerov en Pjotr Doebrov, de Duitse ESA-astronaut Matthias Maurer, en de Amerikanen Mark Vande Hei, Thomas Marshburn, Raja Chari en Kayla Barron.

De Russische inval in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland hebben nog geen erg merkbare operationele invloed op het ISS gehad, al kwamen er wel dreigementen uit Moskou. Zo gaat Vande Hei wel degelijk met een Sojoez naar huis en zal hij niet moeten achterblijven, zoals sommigen begonnen te vrezen.

Marshburn, Chari, Barron en Maurer zijn met een Amerikaanse Crew Dragon in het ISS gearriveerd en zullen daarmee ook terugkeren.

