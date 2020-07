60.000 jaar geleden drukte de neanderthaler zijn stempel op de moderne mens en dat heeft vandaag mogelijk een impact op het gezondheidssysteem.

Toen de voorouders van de moderne mens uit Afrika wegtrokken en zich over Europa, Azië en Australië verspreidden, vermengden ze zich met de neanderthaler. De genen van de ondertussen uitgestorven mensensoort kon zich op die manier tot op vandaag verspreiden in de mens. En dat blijken we nu te voelen in de coronacrisis, zo meldt The New York Times. Een nieuwe studie heeft namelijk aangetoond dat bepaald dna dat we geërfd hebben van de neanderthaler het risico op een ernstige vorm van covid-19 verhoogt. Het gaat om een dna-streng met zes genen op chromosoom 3, die 60.000 jaar geleden werd doorgegeven door de neanderthaler aan de huidige mens. Mensen met twee kopieën van het segment zouden drie keer meer kans hebben om harder getroffen te worden door covid-19 dan mensen zonder het segment. Vandaag komt het stukje dna vaak voor in landen als Bangladesh, waar 63 procent van de bevolking drager is van minstens één kopie van de dna-streng en in gebieden als Zuid-Azië met bijna een derde van de mensen die het segment hebben geërfd. Op andere plekken komt het dna-segment heel wat minder voor. Slecht 8 procent van de Europeanen draagt het gen en 4 procent in Oost-Azië. In Afrika komt het dan weer bijna niet voor. Het is een raadsel waarom het dna zich op 60.000 jaar tijd op een dergelijke inconsequente manier over de wereld heeft verspreid. Het kan zijn dat het dna van de neanderthaler de mens in Zuid-Azië doorheen de evolutie heel wat voordelen heeft gegeven zoals een sterker immuunsysteem tegen ondertussen verdwenen virussen, maar dat zich dat nu tegen de mens keert. Het is nog niet duidelijk waarom dit specifieke dna-segment verantwoordelijk is voor de ernst van de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Het kan zijn dat een immuunreactie die effectief was tegen oude virussen nu in overdrive gaat tegen het nieuwe coronavirus en patiënten een ernstige vorm van covid-19 ontwikkelen omdat hun immuunsysteem ongecontroleerde aanvallen uitstuurt naar de longen die vervolgens voor ontstekingen zorgen. Wetenschappers staan nog maar aan het begin van hun kennis over waarom het virus de een harder treft dan de ander. Ouderen hebben een groter risico dan jongeren en vrouwen blijken beter bestand dan mannen. Uit verschillende onderzoeken zou al blijken dat de bloedgroep een rol zou kunnen spelen.