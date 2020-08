Het pigment dat de kleur van onze huid en ons haar verzorgt, absorbeert ook schadelijke zonnestralen - maar trop is te veel.

De toegenomen populariteit van zonvakanties heeft een effect op het aantal melanomen, kwaadaardige huidkankers die ongeveer 8 procent vormen van alle gediagnosticeerde huidkankers. Melanomen ontstaan als gevolg van de degradatie van melanine, een pigment dat de kleur van huid en haar verzorgt. Het absorbeert schadelijke ultravioletstralen van de zon, waardoor het als een natuurlijke zonnecrème fungeert. Maar bij te veel zon raakt het melanine beschadigd en kunnen er melanomen ontstaan. Melanomen zaaien snel uit, vandaar hun kwaadaardige karakter. Kankerexpert Geert Berx (UGent) en zijn collega's speuren naar de factoren die de snelle verspreiding mogelijk maken. In het vakblad Cancer Research tonen ze aan dat zogenoemde ZEB-eiwitten een belangrijke rol spelen. Ze zorgen ervoor dat cellen zich van een geheel losmaken om een reisje in het lichaam te maken. Dat proces is essentieel voor de embryonale vorming van organen en de wondheling later in het leven, maar bij kanker is het contraproductief. Ingrijpen op de ZEB-eiwitten kan een nieuwe therapie worden. Anatoom Roberto Salgado (GZA Ziekenhuizen) meldt met zijn collega's in Nature Medicine dat ze een systeem ontwikkeld hebben om de kans op herval bij longkanker te voorspellen. Het systeem gaat na, op basis van artificiële intelligentie, of er afweercellen aanwezig zijn in bepaalde delen van een tumor. Zonder natuurlijke afweer heeft een immuuntherapie namelijk weinig zin.