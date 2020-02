Op een nieuw gevonden exoplaneet blijkt een 'jaar' korter te zijn dan een dag bij ons.

Records zijn er om te sneuvelen, en dat geldt ook in de kosmos, zo blijkt uit een publicatie in het vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Het gaat om een nieuw gevonden exoplaneet die in een recordtempo rond haar moederster draait.

Op zowat 1.000 lichtjaar van ons heeft exoplaneet NGTS-10b zich uiteindelijk laten verschalken. Dit gebeurde via de transitmethode: wanneer een object, in casu, een planeet voor zijn ster passeert, neemt de helderheid van die ster even af. Het oog van wetenschappers viel nu op een ster waarvan de helderheid zeer frequent even afnam. De oplossing is dat het om een planeet gaat die zeer dicht rond haar moederster draait. In dit geval: NGTS-10b.

De afstand tussen de niet veel van onze Zon verschillende ster en planeet is ongeveer 2 miljoen kilometer. Ter vergelijking: Mercurius, de meest binnenste planeet in ons zonnestelsel, staat 27 keer verder van onze Zon verwijderd.

Met als gevolg dat NGTS-10b maar achttien uur voor een omloop nodig heeft. Een nieuw record. Wij moeten overigens een jaar wachten eer we een rondje rondom onze ster hebben gedraaid.

De planeet zou twintig procent groter zijn dan Jupiter en iets dan twee keer zoveel massa hebben. Eén kant van NGTS-10b is wellicht de hele tijd naar de ster gericht en dus de hele tijd heet. De temperatuur is waarschijnlijk meer dan 1000 graden.

Door de extreme nabijheid tot de ster is het mogelijk dat de zwaartekracht van de ster de planeet uiteenrukt. De wetenschappers willen de exoplaneet de komende jaren in de gaten blijven houden, om te zien of de ster ze verzwelgt dan wel of het ding erin slaagt alsnog zo dicht rondjes te blijven draaien.

