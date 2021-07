Intense, langzaam bewegende zomerstormen zoals boven de Ardennen zullen in Europa tot veertien keer frequenter voorkomen tegen het einde van deze eeuw. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Wetenschappers van de Newcastle University en het Britse Met Office komen tot die conclusie op basis van gedetailleerde klimaatmodellen. Ze ontdekten dat stormen die langzamer bewegen leiden tot een grotere lokale hoeveelheid regen en zo het risico op plotse overstromingen sterk doen toenemen.

De studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift Geophysical Research Letters, vormt een tweede link tussen de klimaatverandering en de hevige neerslag. Eerder was al geweten dat de atmosfeer bij hogere temperaturen meer waterdamp kan opslaan en dus hevige neerslag kan veroorzaken. Nu blijkt dat ook trager bewegende stormen tegen 2100 veertien keer vaker zullen voorkomen. Zo kan hevige neerslag langer hetzelfde gebied teisteren.

Wake-up call

De auteurs van de studie verwijzen bij de publicatie van het rapport expliciet naar de catastrofale regenval in België en Duitsland. 'Deze studie toont aan dat naast de intensivering van de regenval ook een grote toename kunnen verwachten van langzaam bewegende stormen die het potentieel hebben voor hoge neerslagconcentraties', zegt hoogleraar Lizzie Kendon van het Met Office bij de publicatie van de studie. 'Dit is zeer relevant voor de recente overstromingen in Duitsland en België, die de verwoestende gevolgen van dergelijke langzaam bewegende stormen benadrukken.'

Haar collega Hayley Fowler legt de link met de uitstoot van broeikasgassen. 'Dit is, bovenop de huidige overstromingen in Europa, de wake-up call die we nodig hebben om verbeterde waarschuwings- en beheersystemen te ontwikkelen', zegt hij. 'En om meer rekening te houden met de klimaatverandering bij infrastructuurontwerpen, zodat we die robuuster maken tegen dergelijke zware weersomstandigheden.'

Voor de voorspelling gaan de onderzoekers uit van een scenario waarbij de uitstoot van broeikasgassen hoog blijft. 'Dat de stormen veertien keer vaker kunnen voorkomen tegen het einde van deze eeuw, is een voorbeeld van de ernstige impact die we kunnen voelen als we onze uitstoot van broeikasgassen niet verminderen', zegt Fowler.

