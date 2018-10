Nobelprijs Fysica gaat naar uitvinders van het 'laserpincet' en de 'hoge-intensiteitslaser'

Een laserstraal die objecten kan vastpakken en neerzetten? Het kwam lange tijd enkel voor in sciencefictionverhalen, tot Arthur Ashkin erin slaagde om de droom van menig Star Trek-fan op microscopisch niveau te realiseren.

Zijn 'trekstraal' kan weliswaar geen ruimteschepen vastnemen, maar wel atomen en moleculen. Door de lichtdruk worden die naar het midden van de laserbundel geduwd, waar ze netjes blijven zitten. Nadat de onderzoeker van Bell Labs in 1986 al kleine deeltjes kon oppakken en terug neerzetten, deed hij een jaar later hetzelfde met een bacterie - zonder die te beschadigen. Toen werd duidelijk dat Ashkins uitvinding kon gebruikt worden als een soort 'optisch pincet'. Tegenwoordig maken microbiologen effectief gebruik van het precisie-instrument, bijvoorbeeld om DNA te bestuderen.

De 96-jarige Amerikaan wordt daar nu voor beloond met de Nobelprijs voor Natuurkunde. Hij is de oudste winnaar ooit die een Nobelprijs in ontvangst mag nemen.

Ashkin krijgt de helft van de prijs, die dit jaar omgerekend 870.000 euro waard is. De andere helft gaat naar het duo Gérard Mourou en Donna Strickland, die eveneens een revolutie in de laserfysica ontketenden.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK