Er is een nieuwe bloedtest ontwikkeld dat snel de afstoting van een nier detecteert na een transplantatie.

Onze nieren volgen de activiteit in onze darmen. Dat melden nierspecialist Björn Meijers (UZ Leuven) en zijn collega's in Proceedings of the National Academy of Sciences. Als darmbacteriën meer afvalstoffen produceren, verhogen de n...