Honden worden momenteel getraind op hoe ze covid-19 bij mensen kunnen ruiken.

Zowel in het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten worden honden getraind om covid-19-patiënten te screenen. De School voor dierengeneeskunde van de Universiteit van Pennsylvania en de The London School of Hygiene and Tropical Medicine hebben daarvoor elk afzonderlijk een programma opgestart.

Dankzij hun uitstekende reukorgaan zouden honden kunnen bijdragen in het vroegtijdig opsporen van de ziekte bij mensen die geen symptomen hebben zonder dat zij een invasieve swap moeten ondergaan. Honden kunnen bovendien subtiele veranderingen in de lichaamstemperatuur detecteren.

De 'supersuffelaars', die tot 250 mensen per uur zouden kunnen screenen, kunnen op die manier een belangrijke rol spelen wanneer mensen weer aan het werk gaan en de lockdownmaatregelen versoepeld worden. Het is echter niet de bedoeling dat de honden de traditionele coronatesten zouden vervangen.

Van malaria tot kanker

Dat honden zaken zoals drugs, dode lichamen, malaria, diabetes, de ziekte van Parkinson en kanker kunnen ruiken, is al langer bekend. Terwijl de menselijke neus zo'n 6 miljoen geurdetectoren bevat, zijn er dat bij de hond 300 miljoen. Menselijke cellen produceren vluchtige organische stoffen (VOS) die een specifieke geur hebben en aanwezig zijn in menselijk bloed, speeksel, urine en de adem. Uit studies blijkt dat de VOS die geproduceerd worden door bijvoorbeeld kankercellen zo uniek is dat honden ze met hun gevoelige neus kunnen onderscheiden van gezonde cellen. Het duurt zo'n zes maanden om de meeste honden te trainen om de geur van een specifieke kanker te ruiken.

Aan de Universiteit van Pennsylvania zullen in eerste instantie acht honden worden getraind in een laboratorium. Eerst leren ze de geur van covid-19 te herkennen in speeksel en urinestalen van geïnfecteerde patiënten. Daarna moeten ze deze stalen kunnen onderscheiden van stalen van gezonde mensen.

Maar vormt de blootstelling aan covid-19 dan geen bedreiging voor de honden? Het is bekend dat ook honden de ziekte kunnen krijgen zoals blijkt uit enkele gevallen waarbij er een overdracht van mens op dier plaatsvond. Sommige experts stellen zich evenwel vragen bij die diagnose en vermoeden dat de positieve tests te wijten zijn aan contaminatie op de neus van de hond.

De viervoeters zouden vanaf juli in de Verenigde Staten kunnen worden ingezet om naar covid-19 te snuffelen.

