In 2004 liet de Brits-Catalaanse kunstenaar Neil Harbisson een antenne in zijn schedel inplanten waarmee hij kleuren kan horen. Sindsdien geldt hij als de allereerste cyborg ter wereld, een samensmelting van mens en machine.

Neil Harbisson is geboren met achromatopsie, een extreme vorm van kleurenblindheid, waardoor hij alles in zwart, wit en grijs ziet. Op zijn 22e besliste hij een antenne op zijn hoofd en in zijn schedel te laten implanteren. 'Ik wou kleuren horen', zegt hij. 'Ik zat toen op de kunstacademie en het implantaat maakte deel uit van een kunstproject. Mijn kleurenblindheid speelde op dat moment in feite geen rol. De antenne verruimde mijn perceptie van de werkelijkheid. Sindsdien hoor ik meer kleuren dan er in het visuele spectrum aanwezig zijn, van infrarood tot ultraviolet. Ik hoor zelfs kleuren uit de ruimte.'

...