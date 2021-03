Het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland slechts enkele tientallen meldingen van tromboses gekregen na vaccinatie en nog geen melding van een verlaging van het aantal bloedplaatjes.

Het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb ziet geen aanwijzingen voor een verband tussen stollingsproblemen en vaccins tegen corona. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele tientallen meldingen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie bij alle coronavaccins binnengekomen. 'Maar daarbij werd geen verlaging van het aantal bloedplaatjes genoemd. De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken dat trombose een bijwerking is van coronavaccins', zegt Lareb.

De Nederlandse regering besloot zondagavond om tijdelijk niet meer met AstraZeneca te vaccineren. Aanleiding was het optreden van een zeldzame maar ernstige combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes bij een aantal mensen in enkele andere landen. 'In Nederland is tot nu toe dit specifieke beeld niet gemeld', aldus het bijwerkingencentrum. Lareb gaf eerder al aan geen reden te zien om te stoppen met het AstraZeneca-vaccin.

De organisatie maakte dinsdag ook bekend dat er tot nu toe 138 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins zijn binnengekomen. Ook hier ziet Lareb geen direct verband met vaccins. 'Op dit moment ziet Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden', aldus het bijwerkingencentrum. Het gaat om 111 ouderen van 80 jaar of ouder, 23 tussen de 65 en 79 jaar en 2 onder de 65. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend.

'Vrijwel allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd', aldus Lareb.

Volgens de organisatie zijn er tot nu toe 10.887 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 8.853 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 708 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna en 1.210 bij de entstof van AstraZeneca. Van 116 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, koorts en misselijkheid. Ook reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een gevoel van warmte zijn vaak gemeld. Volgens Lareb verlopen de klachten bij de meeste mensen mild en zijn ze na een paar dagen over. Het gaat om meldingen die tot en met 14 maart zijn binnengekomen en bekeken. Ze hebben betrekking op een geschat aantal van ongeveer 1,5 miljoen gegeven vaccins.

