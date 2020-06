Waarom komt het 'zwakke' geslacht er haast altijd en overal sterker uit?

Mannen hebben meer spiermassa, ze zijn langer, forser en sterker, maar als het gaat om ziekte, honger, fysieke ontbering en zelfs het coronavirus blijken vrouwen daar telkens beter tegen bestand dan mannen, zowel aan het begin van het leven, aan het einde van het leven, en ook daartussenin.

...

Mannen hebben meer spiermassa, ze zijn langer, forser en sterker, maar als het gaat om ziekte, honger, fysieke ontbering en zelfs het coronavirus blijken vrouwen daar telkens beter tegen bestand dan mannen, zowel aan het begin van het leven, aan het einde van het leven, en ook daartussenin.Enkele feiten: oudere vrouwen overleven hun mannelijke tijdgenoten met minstens vier tot zeven jaar. Hoe ouder, hoe groter het verschil: boven de 85 kunnen er wel twee keer zoveel vrouwen zijn als mannen. Wat honderdjarigen betreft is het levensduurvoordeel van vrouwen nog groter: van iedere honderd honderdjarigen die nu leven, zijn er tachtig vrouw en twintig man.Deze cijfers fascineerden de Canadese wetenschapper en arts Sharon Moalem zodanig dat hij er tien jaar lang onderzoek naar deed en zijn conclusies neerschreef in het pas verschenen boek Het sterke geslacht. Hij erkent dat er gedragsverschillen tussen de geslachten zijn die dit fenomeen kunnen verklaren, bijvoorbeeld in het nemen van risico's. Maar dat is niet het hele verhaal, meent Moalem...De arts ontwikkelde een geheel nieuwe, revolutionaire theorie die voor nogal wat ophef zorgt: vrouwen hebben hun overlevingsvoordeel te danken aan het hebben van twee X-chromosomen wat hen in staat stelt langer dan mannen in leven te blijven, beter te herstellen en het over het algemeen beter te doen, ongeacht waar ze op de wereld geboren zijn en onder welke omstandigheden. De uitleg luidt als volgt: zoals we allemaal op school leerden, hebben mensen 23 chromosomenparen in elke lichaamscel. Een van die paren bestaat uit onze twee geslachtschromosomen. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, eentje van de vader en eentje van de moeder, mannen hebben een X en een Y.Het X-chromosoom is een van de grootste en belangrijkste chromosomen en bevat zo'n 1000 genen die onder meer instaan voor de hersenen en het immuunsysteem, het Y-chromosoom heeft er amper 70, waarvan de meeste een rol spelen in het maken van sperma. Jarenlang werd aangenomen dat het tweede X-chromosoom van de vrouw grotendeels inactief is, maar dat klopt volgens Moalem niet. In realiteit is zo'n kwart van de cellen op het 'zwijgende' X-chromosoom toegankelijk. Vrouwen hebben dankzij hun twee X-chromosomen dus toegang tot meer versies van dezelfde genen om uit te kiezen en te gebruiken.Tijdens hun ontwikkeling in de baarmoeder ontstaat er op cellulair niveau een willekeurig aan- en uitzetten van het een of andere X-chromosoom in elke cel. Wanneer het hartje van de baby in opbouw is, zal het gebruik maken van bijvoorbeeld de X van de vader als dat een beter hartje oplevert. Dat resulteert dan bijvoorbeeld in een hartje dat voor 80 procent uit hartcellen van de X-cellen van de papa bestaat en 20 procent van de moeder. Terwijl dat bijvoorbeeld voor de huidcellen andersom kan zijn. Volgens Sharon Moalem is dat ook de reden waarom er doorgaans minder meisjes dan jongetjes worden geboren. Een vrouw bouwen is immers een immens gecompliceerd proces!Maar dat willekeurig aan- en afzetten van X-cellen bij vrouwelijke cellen heeft ook een nadeel, namelijk dat vrouwen erg vatbaar zijn voor auto-immuunziektes (het lichaam valt zichzelf aan). Wanneer een immuuncel die voornamelijk is opgebouwd uit materiaal van de X van de vader een niercel ontmoet die X-cellen van de moeder gebruikt, zal die immuuncel de niercel als een vreemde ervaren en bij een eventuele infectie de niercel ook effectief aanvallen. Het genetisch voordeel van de vrouw op de man kwam onlangs duidelijk tot uiting in de recente coronapandemie, waarbij opvallend veel mannen stierven dan vrouwen. De uitleg van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat mannen minder hun handen wassen en meer roken gaat volgens Moalem echt niet op. Ook hier geldt weer dat vrouwen keuze hebben uit twee soorten immuuncellen. Zo kunnen de immuuncellen die de X-cellen van de moeder gebruiken beter in staat zijn om covid-19 te bestrijden dan de immuuncellen die de X-cellen van de vader gebruiken en de overhand nemen.Conclusie: toegang hebben tot verschillende versies van dezelfde genen in dezelfde cel geeft vrouwen een superieur genetisch overlevingsvoordeel. Omdat mannen maar één X hebben en het Y-chromosoom zo goed als nutteloos is (sorry, heren), zijn ze in het nadeel. Dat de vrouw dit voordeel toebedeeld kreeg, is vanuit een evolutionair perspectief niet verrassend. Om de soort te laten overleven, moet het geslacht dat het meest investeert in de zorg van de kinderen immers beter in staat zijn om te overleven. Om niet van seksisme beschuldigd te worden, voegt Moalem eraan toe dat niet bij alle soorten de vrouw de sterkste is. Bij vogels heeft het mannetje twee gelijke geslachtschromosomen (ZZ), aangezien hij de nodige calorieën aanbrengt voor de jongen. Lees ook: Waarom vrouwen betere ultraduursporters zijn