In Egypte is het 3500 jaar oude gemummificeerde lichaam van farao Amenhotep I voor het eerst digitaal uitgepakt en bestudeerd.

De resultaten van dat onderzoek aan de universiteit van Caïro, onder leiding van professor radiologie Sahar Saleem, zijn maandag gepubliceerd in het vakblad Frontiers in Medicine. Dat melden internationale media.

Het onderzoeken van de mummie gebeurde door middel van CT-scans. Archeologen zijn terughoudend om de mummie fysiek uit te pakken uit vrees om de goed bewaarde doeken en masker te beschadigen.

Door de mummie digitaal uit te pakken, ontdekten de onderzoekers onder andere dat Amenhotep I, die regeerde van 1525 tot 1504 voor Christus, ongeveer 35 jaar oud was toen hij overleed. Geweten was dat hij nog jong was toen hij aan de macht kwam. Over de doodsoorzaak is er nog geen duidelijkheid gekomen, de onderzoekers ontdekten geen verwondingen of tekenen van ziekte.

Verder blijkt dat hij zo'n 1,69 meter lang was en besneden en een goed gebit had.

De onderzoekers ontdekten ook 30 amuletten tussen de doeken en een gouden gordel met gouden kralen.

De mummie van Amenhotep I werd 140 jaar geleden, in 1881, gevonden in Deir el-Bahri.

Een 3D-reconstructie van het hoofd van Amenhotep I, vrijgegeven door de Egyptische regering op 28 december 2021. © Belga Image

