Bij muizen hebben de durvers veel minder kans om ziek te worden.

Het wordt almaar duidelijker dat veel dieren persoonlijkheid etaleren. Sommige dieren zijn durvers, andere blijven voorzichtig. Bioloog Bram Vanden Broecke (UAntwerpen) en zijn collega's beschrijven in Ecology & Evolution effecten van muizenpersoonlijkheden op hun kans om ziek te worden. Ze onderzochten daarvoor de Afrikaanse veeltepelmuis. Ook bij die soort zijn er durvers en voorzichtigen, zo blijkt. De nieuwsgierige durvers blijken veel minder kans te hebben om ziek te worden dan de voorzichtige muizen. Hoe dat komt is niet duidelijk. Misschien komen voorzichtige muizen meer in contact met andere dieren, en dus ook met mogelijke besmettingen. Het kan ook dat durvers een beter afweersysteem hebben. Verder onderzoek naar de link is aan de orde.

Andere onderzoekers publiceren in Nature Neuroscience een nieuwe methode om de persoonlijkheid van muizen in detail te bepalen, waardoor ze eventueel een link kunnen leggen tussen genen en gedrag. De onderzoekers beschouwen 'persoonlijkheid' als een brug tussen genen en gedrag. Ook epigenetica speelt er een rol in: chemische stoffen die op genen terecht kunnen komen of ervanaf kunnen worden gehaald, en die zo meebepalen welke genen wanneer tot expressie worden gebracht.