E-mails sturen is slecht voor het klimaat. Maar de hele dag YouTubefilmpjes kijken is nog erger.

Wie minder hoffelijk is, spaart het milieu. Met de provocerende slogan 'Think Before You Thank' zorgde de Britse energieleverancier Ovo Energy enkele weken geleden voor enige ophef. Een studie uitgevoerd in opdracht van het bedrijf wijst uit dat de Britten iedere dag meer dan 64 miljoen bedankmails sturen. Een mailtje per dag minder zou in één jaar tijd tot wel 16.000 ton CO2 kunnen besparen. Dat staat gelijk aan het schrappen van 80.000 vluchten van Londen naar Madrid of het bannen van 3300 dieselauto's.Hoewel we platenspelers, cassettes en televisies hebben vervangen door de spaarzamere smartphones en laptops, blijft het energieverbruik sinds de jaren 90 constant stijgen. Volgens de Franse milieuorganisatie The Shift Project is het energieverbruik van digitale technologie verantwoordelijk voor 4 procent van de CO2-uitstoot. Dat is meer dan het aandeel van het vliegverkeer.Je zou ten minste moeten overwegen welke mails je verstuurt, aldus Zeynep Kahraman-Clause, projectleider van The Shift Project. 'Het dataverkeer neemt ieder jaar met 25 procent toe. Daarom kunnen we beter nagaan of een e-mail echt nodig is, hoeveel ontvangers we toevoegen en of we in plaats van bijlages niet beter gebruikmaken van platforms zoals Dropbox.' Want waar e-mails en bijlages worden opgeslagen, wordt ook energie verbruikt.Thomas Nau, computerspecialist aan de universiteit van Ulm, vindt dat overdreven. 'Ik zou voorzichtig zijn met zulke uitspraken', zegt Nau. 'Ik vind niet dat mensen een slecht geweten aangepraat moet worden vanwege van een e-mail.' Het eigenlijke probleem zijn namelijk spammails, vindt hij. 'Bij ons wordt 85 procent van de e-mails zelfs niet aangenomen.' Toch moet de server die mails verwerken.Daarnaast zijn er ook data die veel meer plaats innemen dan gewone tekstberichten. 'Wie af en toe een e-mail leest, verbruikt veel minder energie dan wie de hele dag filmpjes op YouTube kijkt', aldus Nau.Cynthia Van Muylder