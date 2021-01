De Amerikaanse farmareus Moderna beweert dat het door haar ontwikkelde vaccin ook goed beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus. De antilichamen die opgewekt worden door het vaccin hebben het wel moeilijker om de Zuid-Afrikaanse variant te detecteren. Daarom werkt het bedrijf aan een alternatieve versie.

Het Moderna-vaccin is voldoende effectief in de strijd tegen de nieuwe coronavarianten, klinkt het maandag. Maar het beschermt wel wat minder tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Daarom ontwikkelt Moderna een nieuw vaccin, dat als 'booster' dient tegen de variant.

'We nemen deze beslissing uit voorzorg', klinkt het bij Moderna. 'We weten niet of we dit aangepaste vaccin zullen nodig hebben, hopelijk is dat niet het geval.' (Belga)

Het Moderna-vaccin is voldoende effectief in de strijd tegen de nieuwe coronavarianten, klinkt het maandag. Maar het beschermt wel wat minder tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Daarom ontwikkelt Moderna een nieuw vaccin, dat als 'booster' dient tegen de variant. 'We nemen deze beslissing uit voorzorg', klinkt het bij Moderna. 'We weten niet of we dit aangepaste vaccin zullen nodig hebben, hopelijk is dat niet het geval.' (Belga)