De vierde vlucht was opnieuw sneller en verder dan de voorgaande keren. Donderdag ging er iets mis bij de start en bleef het toestel aan de grond. De NASA-ingenieurs herkenden dat probleem uit eerdere tests. Een dag later lukte het in de herkansing wel.

De 1,8 kilo zware Ingenuity (Vindingrijkheid) had als opdracht 133 meter in zuidelijke richting te vliegen en onder meer foto's te maken van een mogelijke nieuwe landingsplek. Die wordt de eindbestemming van het volgende tochtje op de rode planeet, waar de luchtdruk vlak boven het oppervlak al zeer laag is.

NASA heeft inmiddels besloten het niet bij die vijf luchtreisjes op Mars te laten. De missie van Ingenuity, die wordt aangedreven door oplaadbare Lithium-ion batterijen, wordt met nog eens 30 dagen verlengd. 'Na die periode bekijken we hoe we ervoor staan', zei woordvoerder Lori Glaze tijdens een persconferentie. 'De mogelijkheid bestaat dat we nog langer doorgaan.'

Voor de Mars-helikopter, die aan boord was van het NASA-wagentje Perseverance (Volharding), zijn de omstandigheden op Mars extreem. De rotoren moeten door de ijle atmosfeer, ruwweg maar 1 procent van die op aarde, meer dan 2.500 omwentelingen per minuut maken om los te komen van de grond. Daarnaast is de zonne-energie geringer en hebben de accu's te lijden van de lage temperaturen 's nachts, wanneer het kwik kan zakken tot 90 graden onder nul.

