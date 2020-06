Cholesterolremmers hebben een gunstig effect op de darmflora van dikke mensen.

Mensen die veel last hebben van darmontstekingen hebben een afwijkende darmflora. Die bevat weinig bacteriën, van weinig soorten. Er ontbreken vooral bacteriën die ontstekingen afremmen. Een team rond bio-informaticus Jeroen Raes (VIB/KU Leuven) heeft vastgesteld dat hetzelfde schrale darmfloratype frequent voorkomt bij mensen met zwaar overgewicht. Daardoor krijgen zij eveneens regelmatig te kampen met verhoogde ontstekingen. Het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Nature, wees ook uit dat de inname van statines de ontstekingsverhogende darmflora kan wijzigen. Statines zijn geneesmiddelen die de cholesterolspiegel in het bloed verlagen. Ze hebben ook een ontstekingsremmend effect, mogelijk doordat ze de samenstelling van de darmflora beïnvloeden. In ieder geval komt het arme darmfloratype bij mensen met overgewicht die statines gebruiken niet vaker voor dan bij mensen met een normaal gewicht. Het is evident dat daar mogelijkheden in schuilen voor medische toepassingen. Bio-ingenieur Pieter Vanden Berghe (KU Leuven) en zijn team rapporteerden eerder in Nature de ontdekking van een mechanisme waarmee microben uit de darmflora invloed uitoefenen op zenuwcellen in de darmwand. Daardoor wordt in de zenuwcellen een gen actief dat een eiwit produceert dat als een soort sensor voor de omgeving fungeert. Het reageert op omgevingsprikkels en past de zenuwactiviteit daaraan aan. Zo kan het de snelheid beïnvloeden waarmee voedsel zich door de darm beweegt.