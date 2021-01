Het verlies van smaak en geur komt mogelijk minder vaak voor bij de Britse variant van het coronavirus.

Uit een Britse studie blijkt dat bij een besmetting met de coronavariant B.1.1.7 (Britse variant) bepaalde symptomen vaker voorkomen en andere dan weer minder.

De studie van het Office for National Statistics (ONS) bij 6.000 patiënten in Engeland geeft aan dat 53 procent van de mensen met de Britse variant symptomen vertoont in vergelijking met 48 procent van de mensen met andere varianten.

Daarbij lijken hoesten, vermoeidheid, een zere keel en spierpijn vaker voor te komen bij de Britse variant dan bij de oude variant.

In de groep met de nieuwe variant kwamen symptomen als hoesten (35 procent), vermoeidheid (32 procent), spierpijn (25 procent) en zere keel (21,8 procent) voor.

Bij de groep met de oude variant was dat: hoesten (28 procent), vermoeidheid (29 procent), spierpijn (21 procent), zere keel (19 procent)

Smaak- en geurverlies

Het verlies van smaak en geur is momenteel een van de drie officiële symptomen voor het herkennen van de oude variant (naast koorts en een plots opkomende, aanhoudende hoest), maar dat is mogelijk iets minder aanwezig bij de patiënten met de Britse variant.

16 procent van de patiënten met de nieuwe variant vertoonde smaakverlies, 15 procent had geurverlies. Dat is iets lager dan bij de mensen met de oude variant (voor beide 18 procent).

Voor wat betreft hoofdpijn, kortademigheid, diarree en braken was er geen verschil tussen beide varianten.

De nieuwe variant B.1.1.7. werd voor het eerst opgemerkt in Kent in september en verspreidt zich 30 tot 70 procent sneller dan de vorige variant van het virus. Ook zijn er aanwijzingen dat B.1.1.7 dodelijker is, maar dat is nog niet bewezen.

