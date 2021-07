De rover Perseverance, die sinds februari op Mars is, gaat binnen twee weken monsters nemen van de rotsen van een oud meer op de rode planeet. Dat maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa woensdagavond (lokale tijd) bekend.

De Marsrover Perseverance landde op 18 februari succesvol in de Jezerokrater na een reis van 203 dagen en ongeveer 472 miljoen kilometer. Binnen twee weken moet de rover stalen nemen van de rotsen op de bodem van een oud meer op Mars. Het gaat volgens de Nasa om één van de belangrijkste taken van de rover.

De monsters, die volgens de BBC ongeveer zo groot zijn als een vinger, worden verpakt in een buisje en kunnen zo mogelijk teruggebracht worden naar de aarde. Met die stalen kan volgens wetenschappers onderzocht worden of er ooit leven mogelijk was op Mars.

De ontwikkeling en de bouw van de rover duurden acht jaar en kostte ongeveer 2,2 miljard euro. Op Mars moet de rover naar sporen van vroeger microbologisch leven zoeken en ook het klimaat en de geologie van de planeet onderzoeken.

