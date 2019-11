De concentratie van roetdeeltjes in een foetus kan groter zijn dan die in de moeder.

Het is een van de succesverhalen van de moderne geneeskunde: de strijd tegen kindersterfte. In 1950 stierven er wereldwijd 19,6 miljoen kinderen van minder dan vijf jaar oud (prille baby's niet meegerekend), in 2017 was dat aantal teruggevallen tot 5,4 miljoen. Toch is er nog altijd beterschap ...