Afgelopen tien jaar waren twee reuzenpanda's van een Hongkongs dierenpark nooit in de mood. Tot maandag, toen de vonk eindelijk over sprong. De panda's genieten sinds de sluiting van het park immers van een ongekende privacy.

Eind januari sloot het Ocean Park in Hongkong de deuren naar aanleiding van de coronamaatregelen in het land en dat bleek een goede zaak voor de paringsdrang van de aanwezige reuzenpanda's Ying Ying en Le Le. Waar dierenverzorgers tien jaar lang niet in slaagden, lukte tijdens de lockdown wel. De verzorgers waren zo enthousiast, dat ze haast euforisch beelden van de parende reuzenpanda's deelden op Twitter.

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) April 6, 2020

Reuzenpanda's staan bekend om hun laag libido en hun beperkte vruchtbare periode. Daardoor zijn ze uiterst bedreigd. In 2014 schatte het Wereld Natuur Fonds het aantal wilde reuzenpanda's op 1.846.

Het paarseizoen van reuzenpanda's is ultrakort. Een vrouwtje is slechts een tot drie dagen per jaar vruchtbaar. Als het mannetje gedurende die tijd niet in actie komt, is het dus weer een jaar wachten. Zowel in de natuur als in gevangenschap tonen reuzenpanda's weinig verlangen naar elkaar.

Verzorgers van het park in Hongkong probeerden al van alles om de dieren warm te maken, zoals filmpjes van parende reuzenpanda's tonen, een soort seksuele voorlichting. Zonder veel succes.

Of misschien toch, want uiteindelijk volgden Ying Ying en Le Le toch hun instinct. Meer dan goed nieuws, want niet alleen bespaart het veel gedoe, maar is de kans op zwangerschap ook veel groter bij een natuurlijke bevruchting dan bij artificiële inseminatie.

