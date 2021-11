De jaren tussen 2015 en 2021 worden waarschijnlijk de warmste jaren ooit geregistreerd. Dat schrijft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties in een voorlopig rapport over de toestand van het klimaat in 2021. Volgens het rapport komen we terecht op 'onbekend terrein' inzake het wereldwijde klimaat.

Het jaarrapport geeft aan dat 'onze planeet zich onder onze ogen aan het transformeren is, van de dieptes van de oceaan tot de toppen van bergen, door het onverbiddelijke effect van smeltende gletsjers en extreme weerfenomenen', aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in een persbericht.

2021 zal geen temperatuurrecords breken door het weerfenomeen La Niña dat zorgde voor lage temperaturen begin dit jaar. Maar de kans is wel groot dat dit jaar op de vijfde tot zevende plaats zal eindigen. De zeven laatste jaren zullen dan ook de zeven warmste ooit zijn. 2016 blijft het warmste jaar tot nu toe.

In de negen eerste maanden van 2021 is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 1,09 graden gestegen in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Voor het eerst ligt de gemiddelde temperatuurstijging in de laatste twintig jaar boven de symbolische grens van één graad. 'De voorlopige cijfers tonen dat de temperaturen een stijgende trend blijven volgen. Dat de gemiddelde stijging op 20 jaar boven de één graad ligt, zal opvallend zijn voor de vertegenwoordigers op de COP26 die de stijging binnen de perken proberen te houden, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs', aldus co-auteur van de studie Stephen Belcher.

Dat akkoord wil de opwarming van de aarde beperken tot twee graden - en indien mogelijk 1,5 graden - in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Wetenschappers hebben er echter voor gewaarschuwd dat we volgens de huidige tendensen al in 2030 aan meer dan 1,5 graden zullen zitten en dat we met de klimaatinspanningen van de landen vandaag zelfs tot een opwarming met 2,7 graden zullen komen.

In het rapport wijzen de auteurs erop dat de opwarming met één graad al duidelijke gevolgen heeft, met steeds meer extreme weerfenomenen. Enkel in 2021 zagen we extreme hittegolven in Noord-Amerika en Zuid-Europa, verwoestende branden in Canada en Siberië, een spectaculaire koudegolf in het centrum van de Verenigde Staten, extreme regenval in China en West-Europa - waaronder in België - en een droogte die leidde tot hongersnood in Madagaskar.

Een van de zogenaamde 'hot issues' tijdens de COP26 is hoe we ons als wereld moeten aanpasen aan de klimaatverandering, en in het bijzonder aan de stijging van de zeespiegel door het smelten van de ijskappen. Tussen 2013 en 2021 steeg de zeespiegel elk jaar met 4,4 millimeter, in 2021 steeg hij tot het hoogste niveau ooit.