Lieven Scheire: 'Wij zijn de eerste generatie voor wie sleutelen aan het eigen lichaam via DNA mogelijk lijkt'

Lieven Scheire is niet enkel zelfverklaard nerd, maar ook 'professioneel wwilfer': iemand die op het internet van de ene naar de andere interessante link doorklikt, tot hij niet meer weet waarnaar hij op zoek is. Wwilf staat voor 'What Was I Looking For?' De voorbije maanden wwilfde hij zich een weg door de wondere wereld van het DNA-onderzoek.

'Er zijn op dit moment ontzettend veel biotechnologische mogelijkheden', zegt hij. 'Maar er is nog geen grens getrokken tussen nuttige toepassingen en dingen die we liever niet zien gebeuren. Misschien zal later blijken dat we nu in de DNA-technologie te veel spoken zien. Maar het zou ook kunnen dat we ze veel te optimistisch inschatten. Net zoals indertijd radioactiviteit: toen Marie Curie in 1902 voor het eerst puur radium isoleerde, leek dat een wondermiddel. De stof werd verwerkt in antirimpelcrème en tandpasta. Nu wil niemand daarmee nog zijn tanden poetsen.'

