Chronische leverfibrose kan nu via een nieuwe techniek veel eenvoudiger gediagnosticeerd worden.

Leverexpert Joeri Lambrecht (VUB) en zijn collega's beschrijven in het vakblad EBioMedicine een nieuwe techniek om via een bloedtest chronische leverfibrose te detecteren. Fibrose is een gevolg van onder meer overmatig alcoholgebruik. De a...