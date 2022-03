Krijg je migraine van chocolade? (video)

Een bonzende, stekende pijn in je slapen, lichtvlekken zien of geheel blind worden, tijdelijke verlamming, braken, soms zelf je spraak verliezen... Migraine, voor sommigen is het de hel... en het rare is: eigenlijk weten wetenschappers nog altijd niet exact wat het is. Migraine-expert Jan Versijpt, hoogleraar aan de VUB, vertelt hier wat wél geweten is.