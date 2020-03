Wat stalagmieten over het klimaat kunnen vertellen.

Het huidige België wordt al sinds de zeventiende eeuw beïnvloed door menselijke activiteiten. Dat schrijven geochemicus Niels de Winter (VUB) en collega's in het vakblad Climate of the Past, na een analyse van de chemische samenstelling van een stalagmiet in de grotten van Han. Stalagmieten groeien en vertonen daarbij, net als bomen, jaarringen. Ze worden beïnvloed door het water dat in hun grot sijpelt. Door het kappen van het bos boven de grot in Han in de zeventiende eeuw sijpelde er meer water in de grot, omdat de bodem door erosieverschijnselen dunner werd. De stalagmieten groeiden toen snel. In de twintigste eeuw vertraagde hun groei weer, doordat het klimaat warmer en droger werd. Sommige klimaatmaatregelen missen hun doel compleet. Her en der wordt er koortsachtig bebost of herbebost, omdat bomen een buffer bieden tegen een verdere klimaatopwarming. Maar dat gebeurt soms zo onverstandig dat het effect negatief kan zijn. Sommige herbebossingsprojecten mislukken omdat de geplante bomen snel sterven. Het vakblad Global Change Biology meldt dat er soms zo veel bomen geplant worden dat rivieren in de brede omgeving uitdrogen - de nieuwe bomen zuigen te veel water op. Klimaatmaatregelen moeten 'passen' in een biotoop, anders kunnen ze meer kwaad dan goed doen.