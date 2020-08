Zondag is een kleine asteroïde van drie op zes meter op 2.945 kilometer van de aarde voorbij gevlogen, zegt het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa. Nooit eerder werd een asteroïde zo dicht bij de aarde opgemerkt, zonder ze te raken.

Als de 2020 QG, zoals de asteroïde genoemd werd, op de aarde zou gebotst zijn zou dat waarschijnlijk geen schade hebben aangericht. Daarvoor was ze niet groot genoeg. Haar uiteenvallen in de atmosfeer zou waarschijnlijk een vuurbal hebben veroorzaakt, legt NASA dinsdag in een verklaring uit. Het stuk materie passeerde zondag om 4u08 (6u08 Belgische tijd) de aarde boven de Indische Oceaan, met een snelheid van 12,3 kilometer per seconde. De asteroïde werd pas zes uur na haar passage opgemerkt, door een telescoop in het Palomar-observatorium van Californië.

