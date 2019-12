Professor Ann Dooms(VUB) is een onvermoeibaar pleitbezorger voor beter wiskundeonderwijs.

Welk nieuws heeft u afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Professioneel: we kregen groen licht om onze 'bachelor in de wiskunde' te hervormen tot een 'bachelor in de wiskunde en data science'. Met wiskunde én kennis van artificiële intelligentie zijn onze studenten perfect gewapend voor de toekomst. Privé: mijn zoontje leerde lezen en rekenen.

Wat hebt u afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

We hebben lang geleden al geïnvesteerd in energiezuinig bouwen, en ik ben al 25 jaar een trouwe gebruiker van het openbaar vervoer - ook al is het soms om van te huilen.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Geen, want ik maak nooit voornemens. Elke dag moet de moeite zijn.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

Ik kan enorm genieten van familiefeesten of speciale atmosferen. Memorabel was de snoekbaars die ik recent at in het Clärchens Ballhaus in Berlijn.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Boeken: Het Lam Gods en Homo roboticus, waaraan ik zelf heb meegewerkt. Maar ik kan ook Regels voor robots, Kans op chocoladetaart en FUNdamental mathematics aanraden, net zoals Caroline Pauwels' essay Ode aan de verwondering. Expo: het Boerhaave (Wetenschaps)Museum in Leiden, dat ik met mijn kinderen heb bezocht. Tv-serie: zonder enige twijfel Alleen Elvis blijft bestaan. Thomas Vanderveken kan de gesprekken perfect leiden en toch vrij laten.

Ik begrijp niet waarom er zo veel uitzendtijd aan sport en zo weinig aan wetenschappen wordt besteed.

Wat is de strafste sportprestatie van het jaar?

Ik kan bewondering opbrengen voor het metier van een sporter, maar ik begrijp niet waarom er zo veel uitzendtijd aan sport en zo weinig aan wetenschappen wordt besteed. Daarom een hersensportprestatie: een wiskundige paper in SIAM Journal on Mathematics of Data Science over deep learning- netwerken.

Waar en met wie viert u kerstavond?

Gezellig thuis bij de kerstboom met mijn familie.

Wie mag van u premier worden?

Een van mijn rolmodellen, Françoise Chombar, ceo van Melexis en voorzitster van het STEM-platform. Een vrouw die weet van aanpakken, en technologische kennis paart aan een internationale visie.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen. Sociale media zijn mijn connectie met de buitenwereld. Ik gebruik Facebook en Twitter niet als discussieforum, want de toon is me te ruw. Socialemediagebruikers moeten zich de vragen van Bernard Meltzer stellen: 'Is het waar? Is het vriendelijk? Is het nodig? Helpt het?' Als het antwoord op alle vragen nee is, kun je beter niets zeggen.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Nooit gehad en ik zal het ook nooit nemen.

Wie zult u deze kerst het meeste missen?

Natuurlijk de mensen die er niet meer zijn.

Wat moet er voor u in de canon?

Vlaamse wetenschappers! Vaak onbekend en onbemind, terwijl we trots op hen mogen zijn: denk maar aan Simon Stevin, de Brugse wiskundige die ook het woord 'wiskunde' uitvond; André Van Steirteghem, die een baanbrekende IVF-techniek (ICSI) uitvond; Joan Daemen en Vincent Rijmen, die de AES-standaard voor beveiliging bedachten; Jean Bourgain, de Oostendse topwiskundige die een hoop prijzen won waaronder de Fields-medaille - de Nobelprijs voor de Wiskunde; Ingrid Daubechies, de wiskundige die met haar wavelets de compressiestandaard voor digitale cinema waarmaakte. Zo kan ik nog lang doorgaan.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Ja. Creatief zijn kost vooral tijd en die moet je je kunnen veroorloven.

Bent u een ecorealist?

Het antwoord vindt u in de openbaarvervoerkwestie hierboven.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2020?

Ik hoop dat ik geen vijanden heb. Als dat wel zo is, wens ik nog steeds iedereen een goede gezondheid en veel liefde en vriendelijkheid toe. Carpe diem.