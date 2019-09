Mensen verdragen niet meer dat er bomen gekapt worden. Dat is mee de schuld van een populaire Duitse boomknuffelende boswachter, zeggen Vlaamse bosbeheerders. 'Een kaalslag kan onderdeel zijn van een verantwoord bosbeheer.'

Onlangs kwam het Meerdaalwoud tussen Leuven en Brussel in het nieuws. Een vrouw van een lokaal actiecomité deed haar beklag omdat een stukje van het woud gekapt was. Ze haalde er het televisienieuws mee. De kaalslag zag er inderdaad lelijk uit. 'Maar hij is deel van een verantwoord bosbeheer', zegt hoogleraar bosbouw Bart Muys (KU Leuven). 'Ik durf zonder aarzelen te stellen dat het beheer van het Meerdaalwoud als een schoolvoorbeeld voor heel Europa kan gelden. Dat er af en toe groepen bomen gekapt worden, behoort tot de standaardingrepen. Maar veel mensen maken geen onderscheid tussen ontbossen en regulier bosbeheer.'

...