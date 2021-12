Japan wil nog in de tweede helft van dit decennium eigen astronauten op de maan krijgen.

Dat staat in een ruimtevaartplan dat dinsdag definitief is goedgekeurd tijdens een overleg met onder anderen premier Fumio Kishida, zo berichtte de staatszender NHK.

'In de tweede helft van de jaren 2020 willen wij de maanlanding van Japanse astronauten realiseren', zei Kishida. Dat Japan een bemande landing op de maan ambieerde, was al langer bekend, maar het is voor het eerst dat het land een concrete termijn vooropstelt.

Voorts is beslist dat Japan zal meewerken aan het Artemisprogramma van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA en dat het de uitrustingen voor een maanstation en transportvoertuigen op het maanoppervlak wil ontwikkelen.

De Aziatische hightechnatie had eerder al gezegd dat ze waterstof gewonnen uit de ijsafzettingen op de maan als raketbrandstof zou willen gebruiken. Tegen 2035 zou een brandstoffabriek gemaakt worden op de zuidpool

