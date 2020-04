Van de ogen tot de tenen: SARS-CoV-2 kan zich een weg banen door het hele lichaam en heel wat schade aanrichten.

SARS-CoV-2 raast door het lichaam als geen ander pathogeen ooit tevoren. Een beter begrip van de ravage door covid-19 in het lichaam, stelt artsen in staat om patiënten doeltreffender te behandelen. Maar het probleem is dat de wetenschap nog elke dag bijleert over het virus.Dat het de longen bij zwaar zieken aantast, is ondertussen welbekend, maar uit lijkschouwingen bij overleden patiënten ontdekken wetenschappers steeds meer andere doelwitten van het virus. Op basis van empirische bevindingen en niet peer reviewde studies is dit het voorlopige beeld van de aanslag op het lichaam door SARS-CoV-2 bij de vijf procent in kritieke toestand verkerende patiënten.