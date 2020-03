Nu Covid-19 officieel een pandemie is, komen onvermijdelijk herinneringen aan de Spaanse griep naar boven. Zijn de vergelijkingen terecht?

De pandemie kreeg haar naam omdat Spanje de virusuitbraak als eerste uitbracht. Spanje was immers neutraal tijdens WO I en kende geen censuur. Dat is al een eerste verschil met Covid-19, die een neutrale naam kreeg van de Wereldgezondheidsorganisatie om geen landen voor het hoofd te stoten. Dat is al een eerste verschil. We leven vandaag ook in andere tijden. In het jaar 1918 was er net een wereldoorlog doorheen de wereld geraasd en de bevolking was verzwakt. Dokters wisten niets over het bestaan van virussen en in die tijd kon er ook niet op het virus getest worden om te zien wie geïnfecteerd was en geïsoleerd moest worden. Er bestond niet iets zoals de Wereldgezondheidsorganisatie die de pandemie in goed banen kon leiden. Er was geen sprake van 'fake news', maar van 'no news'.Toch zijn er ook gelijkenissen, zoals de manier waarop de wereld reageert. Ook in 1918 werden reisbeperkingen, isolatie en quarantaineregelen opgelegd, wat aantoont dat deze maatregelen bij virusuitbraken van alle tijden zijn. Dat geldt voor mondmaskertjes, die 100 jaar geleden ook al alomtegenwoordig waren. De Spaanse griep verdween spontaan nadat het voor de mens ten goede muteerde. Hoe het met Covid-19 afloopt, valt nog af te wachten. Aziatische griep (1957) - circa 1 miljoen dodenHongkong griep (1968) - circa 700.000 dodenMexicaanse griep (2009-2010) - 13.763 doden