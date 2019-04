In het zog van Darwin: Dirk Draulans trekt naar het Zuid-Amerikaanse Vuurland

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Het kost tijd om in Vuurland te raken, het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, maar het loont de moeite. Wilde landschappen vol wonderlijke dieren en historische herinneringen maken er een adembenemende trip van. Maar zoals overal in de wereld is ook hier de menselijke invloed zichtbaar. En dat is geen goed nieuws.

Beaglekanaal - Magellaanpinguïns zijn alomtegenwoordig in de wateren van Vuurland. © GettyImages