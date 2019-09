In beeld: op de frontlinie van de klimaatverandering zijn de gevolgen het zwaarst

In Spitsbergen, meer bepaald in Longyearbyen, de meest noordelijke stad van de planeet, houdt de klimaatverandering lelijker huis dan eender waar. De temperatuur is er de voorbije jaren het snelst toegenomen, vijf keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde. De gevolgen zijn dramatisch.

Door het smelten van de permafrost komen bijvoorbeeld lijkkisten bloot te liggen op het kerkhof, storten de huizen in en wordt het risico op erosie, modderstromen en lawines groter. 'We zijn Spitsbergen en de noordpool zoals we haar nu kennen aan het verliezen door de klimaatverandering', zegt Kim Holmen, directeur van het Norsk Polarinstitutt. 'Dit is een voorsmaakje van de problemen die de rest van de wereld te wachten staan.'

