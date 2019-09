Onze relatie met huisdieren is gunstig voor beide partijen: je hoort het alom. Maar achter dat beeld kan verborgen leed schuilgaan, zowel voor mensen als voor honden en katten.

Zou het dan toch kloppen dat honden speciale kenmerken hebben ontwikkeld om aantrekkelijk te zijn voor mensen? Een studie in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences beschrijft hoe de dieren een spier in hun kop gecultiveerd hebben, waardoor ze hun binnenste ooglid omhoog kunnen trekken. Zo krijgen zien ze er wat zieliger uit, waardoor ze emotionele reacties uitlokken. De clou van de studie: wolven hebben die spier niet ontwikkeld - en dus zijn 'puppyogen' een gevolg van domesticatie.

...